Le Domaine de Certes et Graveyron : les sorties nature d'août

2021-08-01 – 2021-08-31 Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes

Audenge Gironde Audenge

EUR Chaque mois, le domaine de Certes & Graveyron situé au bord du Bassin d’Arcachon propose des sorties naturalistes sur réservation et à la carte. Retrouvez le détail de ces sorties sur https://www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde/domaine-de-certes-et-graveyron

Ce domaine, façonné par la main de l’homme, a connu des vocations agricoles, salicoles, piscicoles et forestières. Il offre un paysage exceptionnel de domaines endigués, des bassins piscicoles et de praires humides.

Cet espace abrite de nombreuses populations d’oiseaux tout au long de l’année, dont certaines espèces rares et protégées.

+33 5 56 82 71 79

