Champs-sur-Marne École d'architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Le Diogène, exercice introductoire : conception d’un bâtiment bioclimatique à petite échelle École d’architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Le Diogène, exercice introductoire : conception d’un bâtiment bioclimatique à petite échelle École d’architecture de la ville & des territoires, 16 octobre 2021, Champs-sur-Marne. Le Diogène, exercice introductoire : conception d’un bâtiment bioclimatique à petite échelle

École d’architecture de la ville & des territoires, le samedi 16 octobre à 13:30

Le Diogène, exercice introductoire ———————————- ### Conception d’un bâtiment bioclimatique à petite échelle Il s’agit d’un exercice structuré et court de conception bioclimatique à petite échelle. Cette microarchitecture servira de base pour : – analyser le microclimat d’un site et choisir les stratégies de confort adaptées, – concevoir une microarchitecture appropriée au site, – définir une stratégie constructive appropriée à l’architecture et au lieu, – décrire les flux de matière requis, – évaluer l’ordre de grandeur de ces flux de matière, – décrire qualitativement les flux d’énergie qui traversent la construction, – évaluer l’ordre de grandeur de ces flux d’énergie, – effectuer les opérations fondamentales sur une série d’outils numériques choisis, – représenter à la main un projet d’architecture bioclimatique abouti

Entrée libre sous présentation d’un passe sanitaire valide

Journées nationales de l’architecture École d’architecture de la ville & des territoires 12 avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu École d'architecture de la ville & des territoires Adresse 12 avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville École d'architecture de la ville & des territoires Champs-sur-Marne