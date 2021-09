Le Conservatoire invite Régis Rousseau Le Conservatoire de Roubaix, 17 octobre 2021, Roubaix.

Le Conservatoire invite Régis Rousseau

Le Conservatoire de Roubaix, le dimanche 17 octobre à 15:00

Le conservatoire est ravi d’accueillir M. Régis ROUSSEAU pour un week-end exceptionnel autour de l’orgue. Ce musicien québécois de renom propose un Concert réunissant des œuvres de compositeurs français ainsi que de quelques organistes québécois ayant étudié en France et dont l’esthétique démontre une filiation avec le style de musique symphonique pour orgue. Parallèlement à sa carrière artistique, Régis Rousseau a consacré une bonne partie des vingt dernières années à la gestion dans le domaine culturel, d’abord comme co-fondateur et directeur général et artistique du Festival Orgue et couleurs à Montréal de 1999 à 2008, puis comme directeur du Conservatoire de musique de Saguenay de 2008 à 2014 et, enfin, à titre de directeur des études pour le réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec jusqu’en septembre 2020. À partir de 2021, c’est la pratique artistique active qui reprend les devants. _En partenariat avec la Délégation générale du Québec à Paris_ _Avec l’aimable collaboration de la Fédération Québécoise des Amis de l’Orgue_ Une masterclass sera également organisée le vendredi 16 octobre, à destination des organistes et des élèves de 3ème cycle des Conservatoires de la région Hauts-de-France. Renseignements auprès de M. Franck Zigante ([fzigante@ville-roubaix.fr](mailto:fzigante@ville-roubaix.fr))

Plein tarif 7€, tarif réduit 5€

Concert et classe de maître d’orgue par le musicien québécois Régis Rousseau

Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T16:30:00