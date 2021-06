Le conservatoire fait son festival Marignane, 16 juin 2021-16 juin 2021, Marignane.

Le conservatoire fait son festival 2021-06-16 – 2021-07-01

Marignane

Au programme

– Mercredi 16 juin à 18h30, dans le parc Salvador Dali (kiosque) : « Les orchestres à vent jouent pour vous ».

– Vendredi 18 juin à à 19h, sur le cours Mirabeau : « Jouons de la musique entre amis » de l’orchestre Pop-symphonique des adultes.

– Mardi 22 juin à 18h30 dans la Cour Carrée du château : « Du vent, des cordes », Ensembles de flûtes traversières, guitares et clarinettes.

– Mercredi 23 juin à 18h30, dans la Cour Carrée du château : « Les cordes en liberté ».

– Jeudi 24 juin à 18h, dans le parc Salvador Dali (kiosque) : « Concerts de Poche » (musique baroque).

– Vendredi 25 juin à 19h, sur le cours Mirabeau : « Les Franglaises » par les Ateliers des Musiques Actuelles Amplifiées.

– Lundi 28 juin à 19h, sur le cours Mirabeau : « Du jazz en grand orchestre » avec le Marignane SCHool Big Band (Count Basie, Phil Collins…).

– Jeudi 1er juillet à 19h, dans le parc Salvador Dali (kiosque) : « Soyons jazzy » avec les musiciens de la classe de Jazz.



Tous les concerts sont gratuits et libre d’accès. Continuons à prendre soin de nous, de tous et respectons les gestes barrières.

Sous réserve des conditions sanitaires liées à la covid19, le Conservatoire de musique de la Ville de Marignane vous propose une série de concerts pour fêter le passage du printemps à l’été.

