Arles 13200 19h-19h30 – Trio piano/flûte/violoncelle – Musique classique

avec Éloïse Lien, Georges Minassian, Natalie Forthomme

19h30-20h – Éléonore Sacco – Reprises soul (piano voix)

20h20h30 – Argentic tango – Tango avec Marlène David, Marc

Fenech, Denis Farinone

20h30-21h – Goldy flower – Folk, jazz, country avec Clara

