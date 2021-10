Mozé-sur-Louet Mozé-sur-Louet Maine-et-Loire, Mozé-sur-Louet LE CLOS DES 3 ROIS – JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE Mozé-sur-Louet Mozé-sur-Louet Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mozé-sur-Louet

LE CLOS DES 3 ROIS – JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE Mozé-sur-Louet, 21 octobre 2021, Mozé-sur-Louet. LE CLOS DES 3 ROIS – JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE 2021-10-21 – 2021-10-23

Mozé-sur-Louet Maine-et-Loire Mozé-sur-Louet La Région des Pays de la Loire organise les 6ème Journées régionales de la visite d’entreprise les 21, 22 et 23 octobre 2021 ! Le Clos des 3 Rois fait partie des établissements qui ouvrent leurs portes pour cette occasion.

Vous pourrez découvrir une présentation de l'entreprise, son historique, son état d'esprit et sa vocation.

