Le cinéma s’invite à Rémalard ! Rémalard en Perche, 24 septembre 2021, Rémalard en Perche.

Le cinéma s’invite à Rémalard ! 2021-09-24 – 2021-09-26 Rémalard Place du Général de Gaulle

Rémalard en Perche Orne

En parallèle du Festival Jeunesse Tout Courts, organisées en partenariat avec Val d’Huisne Publi et les commerçants de Rémalard, des animations se tiendront le samedi dans le centre ville de Rémalard en Perche. Au programme :

– 10h-12h30 : Orgue de Barbarie

– 10h30-19h : Black Panthere

– 15h-19h : Spectacle de Jonglerie

– 15h30-19h : Sculpture sur ballons

– 17h-19h30 Bob Tinker grand trompettiste, jazz type nouvelle Orléans.

Et du vendredi 24 au dimanche 26 septembre faites le tour de Rémalard et retrouvez les acteurs et actrices qui se cachent chez vos commerçants ! À gagner : + 300€ panier cadeaux garni par les commerçants artisans partenaires. Les bulletins de participation sont à récupérer chez les commerçants participants et à l’accueil du Festival Jeunesse Tout Courts à l’Espace Octave Mirbeau.

En savoir + : http://jeunesse-tout-courts.com

