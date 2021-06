Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Le Cinécyclo Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Le Cinécyclo Nogent-le-Rotrou, 8 août 2021-8 août 2021, Nogent-le-Rotrou. Le Cinécyclo 2021-08-08 18:00:00 – 2021-08-08 23:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir A l’initiative de la Véloscénie, itinéraire cyclable ralliant Paris au Mont Saint Michel et passant notamment par la région du Perche, différentes animations sont organisées cet été.

A Nogent-le-Rotrou, un cinéma en plein air sera proposé le dimanche 8 août 2021, ouvert à tous (jauge restreinte). De nombreuses animations seront organisées lors de l’événement, à partir de 18h, comme dela restauration de produits locaux, des minis-boucles à vélo à assistance électrique, des ateliers de réparations de vélos, des lectures à voix hautes et bien sûr la projection de courts-métrages en plein air, vers 21h45. Pensez à réserver ! A l’initiative de la Véloscénie, itinéraire cyclable ralliant Paris au Mont Saint Michel et passant notamment par la région du Perche, différentes animations sont organisées cet été.

A Nogent-le-Rotrou, un cinéma en plein air sera proposé le dimanche 8 août 2021, ouvert à tous (jauge restreinte). De nombreuses animations seront organisées lors de l'événement, à partir de 18h, comme dela restauration de produits locaux, des minis-boucles à vélo à assistance électrique, des ateliers de réparations de vélos, des lectures à voix hautes et bien sûr la projection de courts-métrages en plein air, vers 21h45. Pensez à réserver !

Nogent-le-Rotrou