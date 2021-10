Villers-Cotterêts Musée Alexandre Dumas Aisne, Villers-Cotterêts Le chat, l’huissier et le squelette Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Plongez dans l’univers de la nouvelle fantastique _Le chat, l’huissier et le squelette_ extraite du recueil _Les Mille et Uns Fantômes_ d’Alexandre Dumas et résolvez les énigmes qui vous mèneront vers la vérité. Le juge a-t-il fait exécuter un innocent ? L’Écossais est-il vraiment coupable d’un crime ? Sur la potence, celui-ci a juré de hanter le juge tous les jours à 6h. Vous seuls pourrez le libérer de la malédiction en découvrant si l’Écossais est vraiment coupable… Un jeu conçu, écrit et interprété par la compagnie des Cipitrons, pour se faire peur en famille ou entre amis ! _Tous publics, à partir de 7 ans_ _Tarifs : 5,25 € + 18 ans / 3,15 € – 18 ans_ _Places limitées à 8 personnes par séances_ _Cinq séances à : 18h / 18h35 / 19h10 / 19h45 / 20h20_ _Durée d’une séance : 1h_

