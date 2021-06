Bordeaux Quai Louis XVIII Bordeaux, Gironde Le Chat déambule Quai Louis XVIII Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Philippe Geluck** investit les quais de Bordeaux avec l’exposition « Le Chat Déambule » En clin d’œil et en préambule aux festivités belges qui se répandront dans la ville l’an prochain à l’occasion de Bordeaux Fête le Vin 2022 et son invitée d’honneur Bruxelles, l’artiste Philippe Geluck investit les quais avec l’exposition « _**Le Chat Déambule**_ ». Après avoir séjourné plusieurs semaines sur les Champs Elysées, vingt statues monumentales du célèbre Chat viendront prendre leur quartier d’été à Bordeaux à partir du 17 juin et jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine mi-septembre. Inaugurée dans le cadre de **Bordeaux Fête le Vin**, l’exposition Le Chat déambule sera présentée sur les quais entre le Miroir d’Eau et la place des Quinconces. Chacune d’elles, posée sur un socle, mesure 2,7 mètres de haut et met en situation le Chat dans différentes scènes humoristico-poético-surréalistes.

Entrée libre

