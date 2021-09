Le CEVA Pleubian, 25 octobre 2021, Pleubian.

Le CEVA 2021-10-25 16:00:00 – 2021-10-31 17:00:00

Pleubian Côtes d’Armor Pleubian

Une centre technique dédié aux algues au service des professionnels et industriels de la filière …

Le CEVA (centre d’étude et de valorisation des algues) a été créé en 1982 pour répondre à la demande accrue des collectivités de compréhension des phénomènes d’échouages d’algues vertes sur le littoral breton. Aujourd’hui Centre de recherche et développement reconnu au niveau mondial pour ses compétences dans le domaine des algues, le CEVA travaille sur les espèces d’algues susceptibles d’apporter un avenir prometteur et des réponses à la demande et aux interrogations des citoyens, des aquaculteurs, des industriels, des collectivités et de tout autre acteur des domaines d’activités suivants : Aquaculture, Qualité de l’eau, Cosmétique, agroalimentaire, Nutrition et santé animale et végétale, Matériaux algosourcés et Biotechnologies, …

Stationnement possible sur le parking du CEVA et aux alentours. Attention toutefois aux bandes jaunes et au quai d’embarquement au hall pilote.

Visite possible sous réserve de 8 inscrits minimum.

+33 2 96 05 60 70 https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/centre-detude-et-de-valorisation-des-algues/?occurrence=2021-10-29

Une centre technique dédié aux algues au service des professionnels et industriels de la filière …

Le CEVA (centre d’étude et de valorisation des algues) a été créé en 1982 pour répondre à la demande accrue des collectivités de compréhension des phénomènes d’échouages d’algues vertes sur le littoral breton. Aujourd’hui Centre de recherche et développement reconnu au niveau mondial pour ses compétences dans le domaine des algues, le CEVA travaille sur les espèces d’algues susceptibles d’apporter un avenir prometteur et des réponses à la demande et aux interrogations des citoyens, des aquaculteurs, des industriels, des collectivités et de tout autre acteur des domaines d’activités suivants : Aquaculture, Qualité de l’eau, Cosmétique, agroalimentaire, Nutrition et santé animale et végétale, Matériaux algosourcés et Biotechnologies, …

Stationnement possible sur le parking du CEVA et aux alentours. Attention toutefois aux bandes jaunes et au quai d’embarquement au hall pilote.

Visite possible sous réserve de 8 inscrits minimum.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par