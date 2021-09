La Couture-Boussey Le Musée des Instruments à vent Eure, La Couture-Boussey Le Carnaval des animaux (atelier 4 à 12 ans) Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

du mercredi 27 octobre au jeudi 4 novembre

À l’occasion de notre exposition sur Camille Saint-Saëns, nous vous proposons de découvrir ce compositeur de génie au travers d’une de ses œuvres les plus connues du grand public : le Carnaval des animaux. Lion, poulets et coqs, hémiones, tortues, éléphant, kangourou et bien d’autres encore. À chaque animal son instrument, saurez-vous les reconnaître ? Atelier 4-6 ans * Mercredi 27 octobre * Jeudi 4 novembre Atelier 7-12 ans * Jeudi 28 octobre * Mercredi 3 novembre Réservation au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

Gratuit, sur réservation

Atelier enfant Le Musée des Instruments à vent 2, rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey Eure

2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T12:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T12:00:00

