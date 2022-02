LE CARNAVAL DE FLORENSAC Florensac, 6 mars 2022, Florensac.

LE CARNAVAL DE FLORENSAC Florensac

2022-03-06 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-06 16:30:00 16:30:00

Florensac Hérault Florensac

Le jour de Carnaval, les rues de Florensac se transforment en lieu de fête pour petits et grands.

Le carnaval est l’événement de l’hiver.

Son traditionnel corso constitué de nombreux chars décorés et son incontournable animal totémique «Lo Chivalet» parcourent les rues du village au rythme de groupes musicaux ou dansants. Juchés sur des chars, petits et grands viennent déguisés pour fêter avec beaucoup de joie et d’entrain le carnaval.

Cette fête se déroule dans les meilleures conditions grâce aux acteurs locaux : “lo Chivalet”, le « Chivalet des filles » les Gazelles, la Peña Sulfate de Cuivres….

Le traditionnel corso du Carnaval de Florensac est constitué de nombreux chars décorés accompagnés de son incontournable animal totémique «Lo Chivalet»et des “Penas”.

communication@ville-florensac.fr +33 4 67 77 00 15 http://www.ville-florensac.fr/

Le jour de Carnaval, les rues de Florensac se transforment en lieu de fête pour petits et grands.

Le carnaval est l’événement de l’hiver.

Son traditionnel corso constitué de nombreux chars décorés et son incontournable animal totémique «Lo Chivalet» parcourent les rues du village au rythme de groupes musicaux ou dansants. Juchés sur des chars, petits et grands viennent déguisés pour fêter avec beaucoup de joie et d’entrain le carnaval.

Cette fête se déroule dans les meilleures conditions grâce aux acteurs locaux : “lo Chivalet”, le « Chivalet des filles » les Gazelles, la Peña Sulfate de Cuivres….

Florensac

dernière mise à jour : 2022-02-21 par