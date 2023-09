9ÈME ÉDITION DU FESTIVAL JOURS DE BULLES Foyer rural et l’Esplanade Louvière Félines-Minervois, 9 mai 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Le festival Jours de Bulles est un joyeux moment de détente pour petits et grands.

Venez faire le plein de spectacles, de musique, d’animations et de partage simple.

Nous sommes heureux cette année encore de mettre la joie et la convivialité au cœur de notre joli village..

2024-05-09 fin : 2024-05-12 . EUR.

Foyer rural et l’Esplanade Louvière

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



The Jours de Bulles festival is a joyful moment of relaxation for young and old.

Come and enjoy shows, music, animations and simple sharing.

We are happy to put joy and conviviality in the heart of our beautiful village.

La fiesta de los Jours de Bulles es un alegre momento de distensión para grandes y pequeños.

Venga a disfrutar de espectáculos, música, entretenimiento y simple convivencia.

Nos complace poner la alegría y la convivencia en el corazón de nuestro hermoso pueblo.

Das Festival Jours de Bulles ist eine fröhliche Veranstaltung für Groß und Klein.

Kommen Sie und tanken Sie auf mit Aufführungen, Musik, Animationen und einfachem Teilen.

Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder Freude und Geselligkeit in das Herz unseres schönen Dorfes zu bringen.

