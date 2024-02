BONJOUR MONTPELLIER ! Montpellier, vendredi 10 mai 2024.

BONJOUR MONTPELLIER ! Montpellier Hérault

Se réveiller avec la ville vous tente ?

Faites une visite inédite de Montpellier au petit matin pour profiter du calme et de la fraicheur

Se réveiller avec la ville vous tente ?

Faites une visite inédite de Montpellier au petit matin pour profiter du calme et de la fraicheur. Au programme ruelles anciennes, hôtel particulier, Mikvé et pour terminer en splendeur et en gourmandise, atteignez le sommet de l’arc de triomphe pour un petit déjeuner aussi beau que bon avec notre partenaire Grazing Montpellier.

NFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 08:00:00

fin : 2024-05-10 10:30:00

Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

L’événement BONJOUR MONTPELLIER ! Montpellier a été mis à jour le 2024-02-14 par OT MONTPELLIER