CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA Montpellier, vendredi 10 mai 2024.

CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA Montpellier Hérault

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Montpellier. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique d’ABBA interprétée par un quatuor à cordes dans l’Amphithéâtre de l’École de médecine !

Programme

Dancing Queen

SOS

Money, Money, Money

The Winner Takes it All

Voulez-Vous

Angel eyes

Waterloo

Fernando

Knowing Me, Knowing You

Chiquitita

Lay All Your Love On Me

Super Trouper

Mamma Mia

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité accès PMR disponible pour cet événement 29.5 29.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 21:30:00

fin : 2024-05-10 22:30:00

Rue de l’École de Médecine

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

