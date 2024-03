LA NUIT DES ATELIERS Montpellier, vendredi 10 mai 2024.

LA NUIT DES ATELIERS Montpellier Hérault

Les Ateliers Tropisme renferment toutes sortes de talents très différents. Les artistes qui habitent cette grande coloc’créative ouvrent les portes de leurs ateliers pour vous faire goûter au bouillonnement créatif de ce lieu, le temps d’une soirée à l’ambiance underground. 1800m2, 34 ateliers et plus de 60 artistes ouvrent leurs portes pour proposer des expositions, DJ set, live painting, perform

Les Ateliers Tropisme renferment toutes sortes de talents très différents. Les artistes qui habitent cette grande coloc’créative ouvrent les portes de leurs ateliers pour vous faire goûter au bouillonnement créatif de ce lieu, le temps d’une soirée à l’ambiance underground. 1800m2, 34 ateliers et plus de 60 artistes ouvrent leurs portes pour proposer des expositions, DJ set, live painting, performances…

Venez découvrir des performances, des installation, des djs set, déambulez dans les ateliers….

INFOS PRATIQUES

Entrée libre

Dans le cadre du Festival Tropisme 2024 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-10

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement LA NUIT DES ATELIERS Montpellier a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MONTPELLIER