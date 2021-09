Le café des astucieux – des clés pour réduire vos déchets au quotidien ! Les Monts d’Aunay, 29 septembre 2021, Les Monts d'Aunay.

Le café des astucieux – des clés pour réduire vos déchets au quotidien ! 2021-09-29 – 2021-10-02

Les Monts d’Aunay Calvados Les Monts d’Aunay

Le SEROC organise un événement autour de la réduction des déchets, pendant les Semaines Européennes du Développement Durable, du 22 septembre au 9 octobre 2021. Il s’agit du Café des astucieux – des clés pour réduire vos déchets au quotidien !

Sous forme d’ateliers et de cafés-débats destinés à tous, l’objectif est de donner des solutions simples, pratiques au quotidien et dans différents domaines pour réduire ses déchets pas à pas : réparer ses appareils électriques, coudre ses objets zéro déchet, fabriquer ses propres produits d’entretien, connaître les techniques anti gaspi en cuisine, réduire ses déchets de salle de bain, apprendre à réparer son vélo, … et bien d’autres encore !

Sur inscription en ligne

https://seroc14.fr/reduire/le-cafe-des-astucieux/inscriptions-le-cafe-des-astucieux/

SEROC

dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie