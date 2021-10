Ormes Salle François Rabelais Loiret, Ormes Le Cabaret Gymnopédique Salle François Rabelais Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ormes

Le Cabaret Gymnopédique Salle François Rabelais, 21 octobre 2021, Ormes. Le Cabaret Gymnopédique

Salle François Rabelais, le jeudi 21 octobre à 18:30

Il était temps de réhabiliter Érik Satie, compositeur génial, révolutionnaire et pourtant si méconnu ! Un trio loufoque nous révèle ce qui se cache sous le chapeau melon d’Érik Satie : vérités désabusées, dadaïsmes, pensées sur l’homme et beaucoup de musique bien sûr. Seul décor sur scène, le piano fétiche de Satie devient une véritable boîte de Pandore remplie de surprises… à l’image du cerveau d’Érik ! On passe d’un cours de musique à un Cabaret déjanté en passant par des prophéties hilarantes… Un cabaret jubilatoire qui se joue des mots et de l’humain… en musique !

Gratuit ; sur réservation

Par le Cie Matulu Salle François Rabelais 147 rue Nationale, 45140 Ormes Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T18:30:00 2021-10-21T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Salle François Rabelais Adresse 147 rue Nationale, 45140 Ormes Ville Ormes lieuville Salle François Rabelais Ormes