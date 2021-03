Le bruit de l’eau Galerie 21 – Toulouse, 27 mars 2021-27 mars 2021, Toulouse.

Le bruit de l’eau

du samedi 27 mars au dimanche 27 juin à Galerie 21 – Toulouse

Le bruit de l’eau.

« De cette mobilité, nous y découvrons la constance, ce que tout ordre tente d’investir, dans une agitation permanente.

Si les rochers s’opposent, elle trouvera son chemin et reprendra sa sérénité pour l’équilibre naturel.

L’eau récupère sa liberté sans faillir. Pour elle, le moindre changement est une inspiration une ouverture à l’apprentissage.

« Une goutte d’eau suffit pour créer un monde » disait Gaston Bachelard

Dans des tourbillons généreux, animés par des forces immenses, Anne Pourny, raconte le chaos originel, cette pulsion cosmique qui a mis en route le mouvement de l’Univers. Et dans ce monde où les quatre éléments, l’eau, l’air, le feu et la terre explosent dans des entrelacs puissants, sa peinture parvient à nous apporter la présence manifeste de la vie intérieure en chaque chose et à réveiller la conscience de notre existence. Anne, sait nous apporter le sens de l’infini et en même temps la perception de notre intériorité.

Elle y parvient en faisant émerger une lumière, un chemin, à la fois au sein de l’infime et de l’immense, en accord avec la globalité de la création, son énergie et toutes ses vibrations.

Anne Pourny, très inspirée par la philosophie et l’art asiatique, s’est longuement penchée sur les sources principales de la nature, l’eau en est une.

Elle développe dans son travail une expression personnelle de sa relation avec cet état liquide et pourtant si concret.

A-t-on déjà parlé de musique dans les toiles dans une peinture ?

Dans les œuvres d’Anne Pourny l’eau chante, tinte, parfois même stridule.

A chaque geste porté sur le lin elle inscrit la note qui composera la bande sonore de son œuvre.

Elle crée des équilibres de teinte de lumière et de formes toujours à la limite de l’insaisissable.

Mais si cet impalpable espace intérieur qu’elle nous offre, devient notre permanent, notre assise, alors nous entendrons le « bruit de l’eau ». Texte de Sylvie Amigo Soulet

Du 25/3/2021 au 27/06/2021

Anne Pourny présentera à la Galerie 21 une série sur « le bruit de l’eau »

Les visites en raison du contexte sanitaire sont bien évidemment suivies et contrôlées dans le respect des règles en vigueur.

Nous proposons à notre public des visites de l’exposition tous les week-ends de 15h à 18h. Et sur rendez-vous pour nos collectionneurs ainsi que pour tout achat.

Les nouveaux vernissages en présence de l’artiste se tiendront durant 4 week-ends dont voici les dates :

• Samedi & dimanche 27/28 Mars de 15hà18h

• Samedi & dimanche 24/25 Avril de 15hà18h

• Samedi & dimanche 15/16 Mai de 15hà18h

• Samedi & dimanche 12/13 Juin de 15hà18h

Cependant, nous rappelons à nos clients, de suivre notre site pour tout changement gouvernemental.

Site galerie 21 : galerie21.fr

Merci, de votre compréhension, l’art a besoin des artistes et de vous !

Gratuit

Galerie 21 – Toulouse 3, Impasse de la Trésorerie 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



