autodrome de Linas-Montléry, le samedi 30 octobre à 09:00

C’est un événement inédit qui se tiendra samedi 30 octobre 2021 à l’Autodrome de Linas-Montlhéry. « United colors of Autodrome » investit le circuit 3.405 pour une journée de roulages multi-pays et multi-marques. C’est donc dans l’éclectisme que l’on découvrira ou redécouvrira des autos de légende en démonstration. Au cœur du mythique Autodrome de Linas-Montlhéry, rendez-vous pour des sessions de roulages passionnantes avec votre propre véhicule. Cet événement est unique, soyez au rendez-vous **AVEC le BREIZH-TRUCK !!!** Breizh Truck – Circuit de Linas autodrome de Linas-Montléry Avenue boillot 91310 Linas Linas Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T18:30:00

