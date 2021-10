Linas autodrome de Linas-Montléry Essonne, Linas Le Breizh Truck et l’Italie autodrome de Linas-Montléry Linas Catégories d’évènement: Essonne

Linas

Le Breizh Truck et l’Italie autodrome de Linas-Montléry, 16 octobre 2021, Linas. Le Breizh Truck et l’Italie

autodrome de Linas-Montléry, le samedi 16 octobre à 10:00

L’Italie revient à l’Autodrome de Linas-Montlhéry avec une nouvelle édition d’Autodrome Italian Meeting ! **Et le Breizh truck aussi !!!** Alors venez découvrir en plus de snos produits, Des années 30 aux supercars transalpines récentes, l’élégance italienne prend tout son sens à l’Autodrome. Admirez les pilotes sur la piste, au volant de leurs Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Ducati, Vespa, Lambretta. Après la Normadie, rdv en Italie autodrome de Linas-Montléry Avenue boillot 91310 Linas Linas Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Linas Autres Lieu autodrome de Linas-Montléry Adresse Avenue boillot 91310 Linas Ville Linas lieuville autodrome de Linas-Montléry Linas