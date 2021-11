Le Breizh Truck et la magie de Noël complexe sportif Alsace, 11 décembre 2021, Carrières-sous-Poissy.

Le Breizh Truck et la magie de Noël

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à complexe sportif Alsace

MARCHÉ ARTISANAL Retrouvez artisants et produits locaux avec le Marché de Noël : produits de bouche et artisanat « fait main » vous seront proposés pour préparer dignement les fêtes de fin d’année. **Et le Breizh Trcuk sera présent pour régaler les grands et les peitits avec ses crêpes et galettes !** ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS Patinoire, piste de luge, structures gonflables, jeux en bois, ateliers créatifs et maquillage, photos avec le Père Noël, sculpteur sur ballons… les bons moments à partager en famille ou entre amis ne manqueront pas ! SPECTACLE ET FEU D’ARTIFICE Profitez de spectacles exceptionnels avec déambulations artistiques et feu d’artifice à partager à la nuit tombée.

C’est Noël à Carrière s:s Poissy

complexe sportif Alsace Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T17:00:00