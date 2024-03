Le Bon’Ami Mars le mois du bien être Conférence « Comment vieillir en bonne santé ? » Muel, jeudi 14 mars 2024.

Le Bon’Ami Mars le mois du bien être Conférence « Comment vieillir en bonne santé ? » Muel Ille-et-Vilaine

Le Bon’Ami vous invite au mois du bien-être ! En partenariat avec Le Temps de Vivre Centre de ressourcement.

Avec l’intervention de Laure pour une conférence sur le thème « Comment vieillir en bonne santé ? ».

Venez aborder les changements du corps et ses besoins et échanger sur les conseils alimentaires et l’hygiène de vie.

Conférence à partir de 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14

27 Rue de Broceliande

Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Le Bon’Ami Mars le mois du bien être Conférence « Comment vieillir en bonne santé ? » Muel a été mis à jour le 2024-03-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN