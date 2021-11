AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard Le bon maître nous le pardonne – Swing Brassens Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Le bon maître nous le pardonne – Swing Brassens Alès Alès, 30 novembre 2021, AlèsAlès. Le bon maître nous le pardonne – Swing Brassens Espace CazotRue Jules Cazot Espace Cazot Alès Alès

2021-11-30 – 2021-11-30 Rue Jules Cazot Espace Cazot

Alès Gard Espace Cazot Alès Gard Alès « Le Bon Maître nous le pardonne » est un trio acoustique qui explore le répertoire de Georges Brassens.Le groupe se compose de Denis Ruelland (chant et guitare), René Jacquot (guitare) et Olivier Ollin (contrebasse). Les trois musiciens se sont associés pour revisiter les chansons de Brassens en proposant des interprétations qui se veulent fidèles à l’esprit du « Bon Maître » tout en mettant en valeur la richesse musicale de son œuvre géniale. Ils ont rassemblé un répertoire avec des arrangements originaux aux sonorités jazz, swing, blues, country, allant des titres les plus connus jusqu’aux rares et inédits.Venez découvrir ce répertoire et fredonner les refrains immortels du poète-musicien !Hommage à Brassens organisé par le Lions Club Alès Doyen au profit des œuvres sociales.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 30 Novembre 2021- Où? : Espace Cazot à Alès- Quand? : Début du concert à 20h30- Tarif : Entrée à 10 €- Informations complémentaires sur le site : https://www.lebonmaitre.com/ http://www.lebonmaitre.com/ Droits libres

Espace CazotRue Jules Cazot Espace Cazot Alès Alès

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Alès Alès Adresse Espace CazotRue Jules Cazot Espace Cazot Ville AlèsAlès lieuville Espace CazotRue Jules Cazot Espace Cazot Alès Alès