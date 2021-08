Samoëns Écomusée du clos Parchet Haute-Savoie, Samoëns ” Le Bois, quotidien et artistique ” à l’écomusée du Clos Parchet Écomusée du clos Parchet Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

le vendredi 17 septembre à Écomusée du clos Parchet

Scié, fendu, assemblé, sculpté, gravé… Venez découvrir toutes les facettes du bois ! En classe, découvrez ces riches savoir-faire autour du bois, la différence entre tavaillons et ancelles, les essences de bois utilisées pour les objets du quotidien ou d’art populaire. Avec les guides du patrimoine Savoie Mont-Blanc, découvrez tous les objets, les pavés de bois et la charpente de la ferme du Clos Parchet reconstruite en 1815. Apprenez le nom des objets usuels en bois : ancelles, seilles, tenale, poche, bourire, jé, fétuire, tremwé… Avant de voyager avec une collection internationale de colombes en bois des Alpes à la Suède !

Réservation obligatoire.

Pour sculpter des colombes, construire leurs maisons ou fabriquer des objets du quotidien, le bois était présent dans tous les foyers paysans des montagnes du Giffre et de tout l’arc alpin. Écomusée du clos Parchet Chemin rural du Clos Parchet, 74340 Samoëns, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Samoëns Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T16:30:00

