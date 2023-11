Salon Antiquités Vintage et Art Contemporain Le Bellevue Biarritz, 29 mars 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Le Salon Antiquités Vintage et Art Contemporain vous donne rendez-vous du 29 mars au 1er avril pour le salon unique et incontournable d’Aquitaine des passionnés d’antiquités, amateurs d’Art, collectionneurs de beaux objets.

Vintage, Antiquités, Art Contemporain, trois univers dans un même espace, de prestige: le Bellevue à Biarritz.

Les exposants sont présents pour vous faire découvrir des malles anciennes, des tableaux basques, des sculptures, verrerie, faïence. Mais également des galeries d’art contemporain qui côtoient des spécialistes de meubles design des années 50 à 70, ou encore des antiquaires spécialistes du XVIIIe siècle, de l’argenterie et du linge ancien..

2024-03-29 fin : 2024-04-01 19:00:00. EUR.

Le Bellevue Place Bellevue

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From March 29th to April 1st, the Salon Antiquités Vintage et Art Contemporain invites you to the unique and unmissable Aquitaine fair for antique enthusiasts, art lovers and collectors of fine objects.

Vintage, Antiques, Contemporary Art, three worlds in one prestigious space: the Bellevue in Biarritz.

Exhibitors are on hand to showcase vintage trunks, Basque paintings, sculptures, glassware and earthenware. There are also contemporary art galleries alongside specialists in designer furniture from the 50s to the 70s, as well as antique dealers specializing in the 18th century, silverware and antique linens.

Del 29 de marzo al 1 de abril se celebra en Aquitania el Salón Antiquités Vintage et Art Contemporain (Salón de Antigüedades Vintage y Arte Contemporáneo), una cita única e ineludible para los aficionados a las antigüedades, los amantes del arte y los coleccionistas de objetos nobles.

Vintage, Antigüedades y Arte Contemporáneo, tres mundos en un mismo lugar de prestigio: el Bellevue de Biarritz.

Los expositores le mostrarán baúles antiguos, cuadros vascos, esculturas, cristalería y loza. También hay galerías de arte contemporáneo junto a especialistas en muebles de diseño de los años 50 a 70, así como anticuarios especializados en muebles del siglo XVIII, platería y linos antiguos.

Die Messe Antiquités Vintage et Art Contemporain lädt Sie vom 29. März bis zum 1. April zur einzigartigen und unumgänglichen Messe in Aquitanien für Liebhaber von Antiquitäten, Kunstliebhaber und Sammler von schönen Objekten ein.

Vintage, Antiquitäten und zeitgenössische Kunst – drei Welten in einem einzigen, prestigeträchtigen Raum: dem Bellevue in Biarritz.

Die Aussteller sind anwesend, damit Sie antike Koffer, baskische Gemälde, Skulpturen, Glaswaren und Steingut entdecken können. Aber auch Galerien für zeitgenössische Kunst, die neben Spezialisten für Designermöbel aus den 50er bis 70er Jahren stehen, oder Antiquitätenhändler, die sich auf das 18. Jahrhundert, Silber und alte Wäsche spezialisiert haben.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Biarritz