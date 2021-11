Le bel univers Théâtre des Lices, 15 décembre 2021, Albi.

Le bel univers

Théâtre des Lices, le mercredi 15 décembre à 14:30

Gags et sketchs magiques en compagnie d’Herbay Montana et Domino, artistes tarnais qui enchantent petits et grands dans la France entière depuis des années ! Spectacle pour les 4/12 ans à 14h30 et 16h30. Ouverture des portes dès 13h30. Entrée dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et masque obligatoire. Plus d’informations sur le site [noel.albi.fr](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)

Spectacle pour les 4/12 ans

Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:30:00