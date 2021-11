DUO SÈVE LE BATEAU IVRE, 27 novembre 2021 20:30, Tours.

Samedi 27 novembre, 20h30

DUO SÈVE

Le duo Sève vous invite à découvrir son tout nouvel album L’eau rage.

Un violoncelle rebelle, une chanteuse libre, des mots effrontés, voici venir Sève au temps de L’eau rage. Entrez dans la transe du dream folk rock caressant ou ardent, revigorant par la complice fraîcheur du duo et sa musique des profondeurs. Tréfonds de lave, de boue et d’un bestiaire farouche.

Malice et douceur à double tranchant pour une expérience unique hors du temps.

Au sujet de L’eau rage :

Intense, le 3ème album de l’explorateur duo Sève fait remonter des profondeurs inattendues et bienvenues, évoquant la mémoire et la transformation avec mystère et audace. Une voix joueuse et un violoncelle inventif branché à quelques machines créent un voyage sensoriel, dansant, caressant. La chanteuse-conteuse autrice compositrice et le violoncelliste compositeur y convoquent un bestiaire farouche et la magie oubliée de nos vies. Une parole féminine s’exprime, dans une forme toujours surprenante, de la pop à la berceuse en passant par le slam, le gothique et le rock.

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h30

8 à 12€

LE BATEAU IVRE 146 rue Édouard Vaillant, 37000 Tours Tours 37000 La Fuye-Velpeau Indre-et-Loire

