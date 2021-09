Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Le Ballet du Trianon : Le Rouge et le Noir Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Le Ballet du Trianon : Le Rouge et le Noir Cinéma Le Trianon, 21 octobre 2021, Romainville. Le Ballet du Trianon : Le Rouge et le Noir

Cinéma Le Trianon, le jeudi 21 octobre à 19:15

Dans les années 1830, à l’époque de la Restauration, Julien Sorel, jeune homme irrésistible de 18 ans, connaît une ascension fulgurante. Protégé par l’abbé Chélan, il s’introd… En direct du Palais Garnier Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T19:15:00 2021-10-21T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville