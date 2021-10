le bal des marmoe Théâtre Municipal Berthelot Jean Guerrin, 4 décembre 2021, Montreuil.

le bal des marmoe

Théâtre Municipal Berthelot Jean Guerrin, le samedi 4 décembre à 16:00

le bal des marmoe avec le petit orchestre parisien Le Bal des Marmoe du Petit Orchestre Parisien est une surboum vitaminée, colorée et à paillettes, avec strass, sans stress, qui fait oublier les clichés désuets du Bal et lui redonne ses lettres de noblesse. Entre boum des années collèges, fête branchée, guinguette à papa et concert rock, Le Petit Orchestre Parisien ne se prend pas au sérieux ! Le bal des Marmoe réunit 6 membres fondateurs du GOLEM, le mythique GRAND ORCHESTRE DE L’ÉLYSÉE MONTMARTRE qui mit le feu pendant 15 ans aux nuits parisiennes. Et fit les beaux jours des bals du 14 Juillet, des fêtes de la musique et municipales en France, mais aussi à l’étranger. Le petit Orchestre Parisien (le POP) joue presque tous les styles musicaux du siècle dernier De la polka au jerk, du slow au disco, en passant par la valse, le rock’n’roll, le ska, le twist, le pogo, proposent de revisiter quelques unes de ces chansons et les dansent qui vont avec afin de les apprendre aux marmots avec joie et bonne humeur, cela va sans dire…

gratuit sur reservation

Le Bal des Marmoe du Petit Orchestre Parisien est une surboum vitaminée, colorée et à paillettes, avec strass, sans stress, qui fait oublier les clichés désuets du Bal

Théâtre Municipal Berthelot Jean Guerrin 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T16:00:00 2021-12-04T20:00:00