Le Bal Chaloupé Complexe culturel de l'Angelarde, 4 décembre 2021, Châtellerault.

Le Bal Chaloupé

Complexe culturel de l’Angelarde, le samedi 4 décembre à 22:30

Créé en 2016 à Bordeaux au sein du parti collectif c’est plus de 250 concerts avec une idée en tête : vous faire suavement onduler de la tête au pied. S’inspirant des musiques à plus de 25°c, merengue, afro beat, biguine, cumbia, forro, ils proposent un son chaud, puissant teinté de saveurs électroniques. Sur scène les rôles tournent, les genres se métamorphosent entre chansons débridées et explorations psychédéliques. Un moment festif et jubilatoire que nous avons souhaité vous offrir en partenariat avec l’École Nationale de Cirque et l’association Le Plein des Sens. “Chauffez vos rotules, enfilez vos souliers” Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement) Saison culturelle des 3T Scène conventionnée de Châtellerault

Entrée libre sur réservation

Un air de bal et d’humanité

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



