L’AUTRE PROGRAMME- LE JOUR OÙ J’AI ÉCHANGÉ MON PÈRE CONTRE TROIS TORTUES TROTTANTES Atton, 26 juin 2021-26 juin 2021, Atton.

L’AUTRE PROGRAMME- LE JOUR OÙ J’AI ÉCHANGÉ MON PÈRE CONTRE TROIS TORTUES TROTTANTES 2021-06-26 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-04 11:30:00 11:30:00

Atton Meurthe-et-Moselle Atton

EDITION 2021 Spéciale conte – Mourad Frik

Parfois quand on est petit, on s’ennuie ! Personne dans la maisonnée avec qui jouer. Papa bricole, Maman cuisine, frères et sœurs plus occupés que des usines…

Il ne reste plus qu’à être heureux avec le bout des yeux.

Quand on est petit, on est si petit.

Et les grands sont si grands qu’il faut une échelle de géant

Pour parvenir à la bonne hauteur.

Voici des mots moqueurs et des contes ascenseurs.

Petits et grands pourront aller et venir

Sur l’échelle de la vie et ensemble grandir…

Sur inscription au 03 83 84 09 09

+33 3 83 84 09 09 https://pontamousson-pom.c3rb.org/

