Lille En ligne Lille, Nord L’augmentation des charges de copropriété est-elle une fatalité ? En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’augmentation des charges de copropriété est-elle une fatalité ? En ligne, 2 novembre 2021, Lille. L’augmentation des charges de copropriété est-elle une fatalité ?

En ligne, le mardi 2 novembre à 17:30

L’augmentation des charges de copropriété est-elle une fatalité ? —————————————————————– Lorsqu’une personne achète un appartement, elle acquiert un “lot principal” (son logement). A cet achat, vient aussi s’ajouter une quote-part des parties communes de la copropriété et parfois des services communs (ascenseurs, chauffage collectif) peuvent être présents dans la copropriété. Ces services et l’entretien de ces parties communes sont à la charge de chaque copropriétaire selon les millièmes de chacun, par le biais de charges de copropriété ? Est-ce normal que les charges augmentent tous les ans ? Est-ce une fatalité ? Comment faire pour les contrôler leur évolution ? Ecoutez la juriste de l’ARC et posez-lui vos questions. **→ Mardi 2 novembre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgxKC-wipZj80qhdi9EFyDuQICfUeKdYAhj_ak6-cGa7Axg/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgxKC-wipZj80qhdi9EFyDuQICfUeKdYAhj_ak6-cGa7Axg/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

Est-ce normal que les charges augmentent tous les ans ? Est-ce une fatalité ? Comment faire pour les contrôler leur évolution ? En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T17:30:00 2021-11-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Ville Lille lieuville En ligne Lille