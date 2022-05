L’Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc Saint-Germain-et-Mons, 20 mai 2022, Saint-Germain-et-Mons.

L’Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc Salle communale Le bourg Saint-Germain-et-Mons

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 Salle communale Le bourg

Saint-Germain-et-Mons Dordogne Saint-Germain-et-Mons

Une grotte inclassable dans un livre : « l ‘Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc ».

Grotte Chauvet : ours et panthère, par Jean Michel Geneste.

Jean-Michel Geneste a été conservateur de la grotte de Lascaux. Il a coordonné les recherches dans celle de la grotte Chauvet. Il parcourt le monde – depuis le Périgord jusqu’à la Colombie-Britannique, en passant par l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Altaï – sur la trace des chasseurs-cueilleurs d’hier et d’aujourd’hui, de leurs techniques et des arts rupestres.

+33 6 80 14 98 06

Georges ROUSSEAU

Salle communale Le bourg Saint-Germain-et-Mons

