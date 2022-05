L’Atelier Œnologique Azay-le-Rideau, 7 juillet 2022, Azay-le-Rideau.

L’Atelier Œnologique Azay-le-Rideau

2022-07-07 17:00:00 – 2022-09-01 18:30:00

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

23 EUR 23 Un atelier œnologique pour découvrir les vins d’Azay le Rideau et approfondir vos connaissances du goût autour du vin. Une expérience rationnelle, culturelle et sensorielle ouverte à tout amateur désireux de savoir parler du vin. L’atelier a lieu dans un ancien moulin perché sur l’Indre, avec la possibilité de diner le soir. Animé par Christophe Prouteau, expert, formateur et animateur spécialisé dans le gout et la dégustation. Réservation obligatoire au 02 47 45 24 58

contact@laigle-dor.com +33 7 81 10 80 83

