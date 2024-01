Récital « Sourdes Clameurs » Montrésor, vendredi 10 mai 2024.

Récital « Sourdes Clameurs » Montrésor Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 19:00:00

fin : 2024-05-11 20:30:00

Deux soirées musicales sont organisées avec la pianiste et compositrice Anne-Marie Fijal.

Billetterie en vente sur le site internet du château.

Le plus polonais des châteaux de la Loire rendra hommage à l’un des plus illustres musiciens du XIXème siècle, Fréderic Chopin, que Xavier Branicki, polonais exilé et personnage majeur du second empire, propriétaire du château de Montrésor, a côtoyé.

Afin de mettre en valeur la rencontre de ces personnalités et leur attachement à la Pologne, deux soirées musicales sont organisées avec la pianiste et compositrice Anne-Marie Fijal.

20 EUR.

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateaudemontresor.com



L’événement Récital « Sourdes Clameurs » Montrésor a été mis à jour le 2024-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire