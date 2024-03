Dîner au Château de La Grille Chinon, jeudi 9 mai 2024.

Dîner au Château de La Grille Chinon Indre-et-Loire

Jeudi

Le Château de la Grille ouvre exceptionnellement ses portes pour deux soirées exceptionnelles les jeudi 9 et vendredi 10 mai 2024.

Dîner aux chandelles, accords mets & vins, dégustation de vieux millésimes, le tout dans un décor Renaissance et dans une ambiance unique et chaleureuse.

Pour pimenter l’expérience et la rendre encore plus inoubliable, quelques surprises vous attendront tout au long de la soirée …

Pour les curieux qui souhaiteraient poursuivre l’expérience, le Château met à disposition ses cinq prestigieuses chambres pour la nuit (petit- déjeuner compris, tarif sur demande).

Choisissez votre soirée et rendez-vous dès 18h00, on ne vous en dit pas plus 150150 150 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 18:00:00

fin : 2024-05-10

Route de Huismes

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

