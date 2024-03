Printemps du papier édition 2024 Beaulieu-lès-Loches, vendredi 10 mai 2024.

Pendant ces trois jours, les publics de tous âges, de Touraine et d'ailleurs, initiés et non-initiés, habitants proches et touristes, découvrent, sous forme d'expositions, de performances, de démonstrations participatives ou d'ateliers découvertes, les savoir-faire des artistes et artisans d'art tels que graveurs, sérigraphes, typographes, graphistes, calligraphe, sculpteurs de papier, relieur, créateurs de livres pop-up…

Début : 2024-05-10 11:00:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire outrevoir@gmail.com

