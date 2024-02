Pompes Funèbres Bémot (une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie) Pont-de-Ruan, jeudi 9 mai 2024.

Pompes Funèbres Bémot (une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie) Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Jeudi

Cette comédie mordante au rythme effréné nous plonge dans les coulisses des métiers du funéraire et nous confronte avec humour et dérision à notre propre rapport à la mort.

C’est dans une petite commune que les pompes funèbres Bémot officient depuis 1902. Madame Christine Bémot, 4ème génération, forte de cette lignée d’excellence, tente corps et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice. Mais l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise.

Cette comédie mordante au rythme effréné nous plonge dans les coulisses des métiers du funéraire et nous confronte avec humour et dérision à notre propre rapport à la mort.13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 16:00:00

fin : 2024-05-09

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Pompes Funèbres Bémot (une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie) Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2024-02-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme