L’atelier de Saint Nicolas Saint-Jean-de-Losne

2021-12-12 14:00:00 – 2021-12-12 18:30:00

Saint-Jean-de-Losne Côte-d'Or Saint-Jean-de-Losne

En cette journée où l'on fête Saint Nicolas, les artisans, créateurs de Rives de Saône proposent de découvrir leur savoir faire. Démonstrations, exposition vente, ateliers pour les enfants et lecture de contes. Bois, couture, biscuits, poterie, pate à tartiner, jeux, …. de production locale.

contact@saone-tourisme.fr +33 3 80 37 15 70 http://www.saone-tourisme.fr/

