Lille Maison des Associations de Lille Lille, Nord L’art est à la MDA Maison des Associations de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’art est à la MDA Maison des Associations de Lille, 25 septembre 2021, Lille. L’art est à la MDA

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Maison des Associations de Lille

Les 25 et 26 septembre, cela sera avec un immense plaisir de retrouver l’association ARTISTES EN SCÈNE. Des artistes seront présents pour présenter leurs œuvres. Pour quelques-uns cela sera la toute première fois. Cela sera une nouvelle occasion de pouvoir présenter leurs travaux aux public et de pouvoir échanger entre artistes, pour aboutir à des projets communs éventuellement. Comme chaque année, nous aurons notre parrain de toujours Jihem, l’un des fondateurs du salon d’Art Contemporain Solid’Art, qui collabore chaque année avec le Secours Populaire du Nord. Il est également le rédacteur en chef de La Gazette de Lille. Une nouveauté pour cette année, nous aurons également en deuxième parrain, la présence d’un autre artiste de notre région, Martin Loume. Connu internationalement pour son univers artistique: la lacération d’affiches pouvant venir de Wazemmes à l’autre bout du monde. Un style étonnant à voir. Vive le retour de nos expositions et les talents de notre région.

Entrée libre, pass sanitaire

Au mois de septembre, retrouvez la troisième édition de l’Art est à la MDA. Maison des Associations de Lille rue Jean Bart 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison des Associations de Lille Adresse rue Jean Bart 59000 Lille Ville Lille lieuville Maison des Associations de Lille Lille