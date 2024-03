L’art du café infusé d’Anaïs Bourges, samedi 30 mars 2024.

Amateurs de café ou juste curieux, venez découvrir les recettes originales d’Anaïs Cold Brew et faire voyager vos papilles

le Cold Brew est une méthode ancestrale, douce et lente d’extraction à froid du café, qui requiert entre 12 et 24 heures d’infusion. Ce procédé, découvert au Japon au XVIIème siècle, est le seul à garantir au café ses saveurs authentiques. .

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Place Simone Veil

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

