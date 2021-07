Saint-Jean-de-la-Ruelle Galerie marchande Centre Commercial des Trois-Fontaines Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle « L’art de réinvestir » par la compagnie Entité Galerie marchande Centre Commercial des Trois-Fontaines Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

« L’art de réinvestir » est une création chorégraphique imaginée en 2021 par la compagnie Entité et le chorégraphe Simon Dimouro. La démarche artistique de ce danseur se situe au croisement de multiples esthétiques aussi différentes qu’actuelles. La fulgurance de l’énergie hip-hop vient enrichir son écriture contemporaine.

Gratuit – Tout public

Le hip-hop investit la galerie marchande du Centre Commercial des Trois-Fontaines Galerie marchande Centre Commercial des Trois-Fontaines Avenue Pierre Mendes France 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T15:30:00 2021-07-24T17:30:00

