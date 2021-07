Chelles Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles, Seine-et-Marne L’arbre, le maire et la médiathèque Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles

Assis autour d’un arbre dans un pré, les spectateurs assistent à une fable politique mise en scène par Thomas Quillardet, artiste associé au Théâtre de Chelles. Cette adaptation théâtrale conçue pour l’extérieur célèbre la nature. On y raconte qu’un maire, pour doter son village d’une médiathèque, doit abattre l’un des plus vieux arbres de sa commune, mais plusieurs villageois s’y opposent. Un combat idéologique s’engage alors entre deux franges de la population. D’après le scénario d’Éric Rohmer Mise en scène Thomas Quillardet Production 8 avril

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un spectacle à venir découvrir en famille ! Parc du Souvenir Émile Fouchard 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Chelles Pasteur Seine-et-Marne

2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T19:00:00

