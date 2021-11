Eysines Domaine du Pinsan Eysines, Gironde L’arbre en ville : exposition Domaine du Pinsan Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Isolé ou aligné, d’ornement ou spontané, l’arbre rafraîchit l’air, régule l’eau dans le sol, assure le maintien de la biodiversité… et bien d’autres fonctions. A l’entrée de la piscine du Pinsan, Domaine du Pinsan à Eysines _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit, tout public

