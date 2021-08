L’apprenti sorcier – Saison ONPL Cité des Congrès, 6 octobre 2021, Nantes.

2021-10-06

Horaire : 20:00 21:20

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Kaija Saariaho (née en 1952) – Orion – 22 min. Max Bruch (1838-1920) – Concerto pour violon et orchestre n°1 – Vadim Repin, violon – 25 min. Maurice Ravel (1875-1937) – Alcyone – Sophie Koch, mezzo-soprano / Janina Baechle, mezzo-soprano / Julien Behr, ténor – 22 min. Paul Dukas (1865-1935) – L’apprenti sorcier – 12 min. Pascal Rophé, direction On ne présente plus Kaija Saariaho, figure centrale d’une génération de compositeurs finlandais de renommée internationale. Orion suggère le soin qu’elle porte à la couleur et à la texture. Empreint de virtuosité, le Concerto pour violon n°1 de Max Bruch offre des mélodies envoûtantes et une fougue rythmique digne d’une fête tsigane. Cette pièce mettra en valeur la technique hors norme de Vadim Repin, violoniste russe à la carrière prodigieuse. Alors qu’il cherche à obtenir le prestigieux Prix de Rome, Ravel compose successivement plusieurs cantates. Avec Alcyone, Pascal Rophé et les solistes réunis pour l’occasion, font revivre une page rare du compositeur, comme les premiers indices du génie à venir. Autre maitre de l’orchestration, Dukas signe avec L’apprenti sorcier une page illustre où les effets harmoniques créent un climat de sortilège à l’efficacité inégalée. Immortalisée dans Fantasia de Walt Disney, cette œuvre clôturera ce concert ensorcelant au charme irrésistible !

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes