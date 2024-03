L’APÉRO NATURO Montpellier, jeudi 28 mars 2024.

L’APÉRO NATURO Montpellier Hérault

Venez partager un moment fun et healthy.

De la musique, du bon vin et des produits locaux! Enfin un apéro qui veut du bien à notre body.

On vous propose une belle assiette de tapas accompagnée d’un mocktail (cocktail sans alcool) ou d’un verre de vin.

Le jeudi 28 mars de 18h à 21h

Tarif: 22e

Réservation obligatoire 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:00:00

fin : 2024-03-28 21:00:00

10 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement L’APÉRO NATURO Montpellier a été mis à jour le 2024-03-08 par OT MONTPELLIER