Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Bienvenue à Lanuéjols ! La région a été occupée par les Romains qui y ont laissé de nombreuses traces. La plus spectaculaire est le mausolée gallo-romain de Lanuéjols. A partir de ce monument incontournable, découvrez le bourg à travers les yeux de Balbinus, un jeune romain et remplissez des missions pour progresser dans l’aventure. N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

