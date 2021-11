Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Lancement des illuminations de Noël Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Lancement des illuminations de Noël Coulonges-sur-l’Autize, 3 décembre 2021, Coulonges-sur-l'Autize. Lancement des illuminations de Noël Coulonges-sur-l’Autize

2021-12-03 18:30:00 – 2021-12-03

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Lancement des illuminations de Noël et spectacle de feu par la Compagnie Mandalights.

HO HO HO que la fête commence!!

Rendez-vous le vendredi 3 décembre à18h30, Place du Château. Lancement des illuminations de Noël et spectacle de feu par la Compagnie Mandalights.

HO HO HO que la fête commence!!

Rendez-vous le vendredi 3 décembre à18h30, Place du Château. +33 5 49 06 10 72 Lancement des illuminations de Noël et spectacle de feu par la Compagnie Mandalights.

HO HO HO que la fête commence!!

Rendez-vous le vendredi 3 décembre à18h30, Place du Château. mairie

Coulonges-sur-l’Autize

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Ville Coulonges-sur-l'Autize lieuville Coulonges-sur-l'Autize